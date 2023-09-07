Балицкий: ВСУ потеряли около ста бойцов во время ротации у Вербового и Работино Фото: Александр КОЦ

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские войска в ночь на 7 сентября уничтожили около ста бойцов ВСУ в районе Вербового и Работино.

“Прошлой ночью противник проводил ротацию своих подразделений в районе населенных пунктов Вербовое и Работино. Наши подразделения наносили по противнику массированное огневое поражение. Только за эту ночь противник потерял около ста человек из числа солдат ВСУ.” — написал Балицкий в своем телеграм-канале.

Также он добавил, что противник потерял около 9 артиллерийских орудий, два танка и три беспилотника.

Недавно Балицкий отмечал, что из-за эффективности российских войск в рядах ВСУ растут панические настроения и нежелание идти в бой, становясь очередной сакральной жертвой западных командиров.

Напомним, по данным Минобороны России, за три месяца широкомасштабного наступления украинские войска потеряли уже более 66 тысяч бойцов и более семи тысяч единиц военной техники.

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