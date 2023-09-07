Губернатор Артамонов: «Мы все разные. Но возможности для полноценной жизни должны быть равны для каждого»

Фото: липецкаяобласть.рф

Открытие третьих Международных инклюзивных творческих игр прошло на Зеленом острове города Липецка. Состязания в области высших достижений в культуре и искусстве дают возможность людям с особенностями здоровья заявить о себе в творчестве.

«Для нас – огромная честь принимать таких талантливых, целеустремлённых, удивительных людей. Вы меняете мир, делаете его лучше, своим примером помогаете другим поверить в себя. И миссия этих игр гораздо шире заявленной конкурсной программы – изменить отношение к людям с инвалидностью. Они не какие-то другие. Мы все разные. Но возможности для полноценной жизни должны быть равны для каждого. Именно таким мы хотим видеть свой регион и таким мы его делаем», – обратился к участникам игр губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Фото: липецкаяобласть.рф

Вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова поблагодарила организаторов и отметила уникальность для всего мира этого зрелищного, культурного, социально значимого мероприятия, которое проводится на липецкой земле.

– Сегодня здесь собрались люди из разных регионов, из разных государств. Эта встреча расширяет не только границы географические, но и границы наших сердец. Все, кто сегодня встретился здесь, уже не будут прежними. Мы теперь сильнее, мы вместе, мы готовы идти только вперёд», – сказала Анна Кузнецова.

В конкурсной программе игр, которые продлятся несколько дней, восемь творческих направлений. Для участия в состязаниях зарегистрировались более трех тысяч участников из 79 российских регионов и 19 стран.