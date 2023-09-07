“Не стоит надеяться”: в США разбили мечты Зеленского о Крыме

Newsweek: Украина не сможет начать операцию по захвату Крыма Фото: REUTERS

Американское издание Newsweek заявило, что украинские войска не способны захватить Крымский полуостров, несмотря на огромное желание президента Украины Владимира Зеленского.

“Сегодня Украине даже и не стоит надеяться на начало десантной операции, достаточно масштабной, чтобы своими силами вторгнуться на полуостров”, — приводит издание мнение аналитика Гаагского Центра стратегических исследований Фредерика Мартинеса.

По мнению эксперта, Вооруженные силы Украины не обладают контролем ни на море, ни в воздухе, что делает желание Зеленского "вернуть Крым" несбыточными.

Бывший американский разведчик Тони Шаффер также считает, что слова Зеленского о якобы способности ВСУ захватить Крым не имеют под собой никаких оснований.

В свою очередь бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что если Киев не прекратит текущее наступление, то ВСУ будут уже в скором времени полностью уничтожены.

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