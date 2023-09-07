Ученые из Британии развенчали мифы о микробах, живущих в кишечнике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исследователи, которые занимаются изучением микроорганизмов, получают новые данные, не всегда сопоставимые с общепринятым мнением. Самые популярные мифы о микробиоме представило издание Nature Microbiology.

Отмечается, что в организме человека в симбиозе живут десятки триллионов микробов. Как сообщается, совокупность микробов, грибов, архей, вирусов и простейших называют микробиотой, или микробиомом. Они обитают на кожных покровах, слизистых и в ЖКТ.

Ученые заявляют, что сами по себе микробы не могут быть хорошими или плохими, поскольку многое зависит от условий. Нормальной считают микробиоту, не вызывающую болезней.

Один из распространенных мифов связан с тем, что клеток микробиоты в десять раз больше, чем у самого организма, а другой – о двух килограммах микробов. Исследователи заявляют, что такие утверждения не соответствуют действительности.

Тем временем активность бактерий в кишечнике и нейронов в мозге имеет связь, которую назвали осью «кишечник – мозг». На этом фоне изменениями в ЖКТ зачастую можно обосновать депрессивные состояния, ухудшение памяти и нейродегенеративные расстройства.

Ранее новосибирские ученые открыли вирус, который заражает бактерии и может быть использован для борьбы с кишечными и раневыми инфекциями.