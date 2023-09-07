Школьники Кузбасса одними из первых в России начали изучать историю по новым учебникам

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Одиннадцатиклассники Кузбасса одними из первых в России начали изучать историю по новым учебникам. На них перешли все школы региона. В обновленных учебниках содержится информация о героях современности, например, о Герое России Ольге Качуре. В годовщину ее гибели в августе этого года в Новокузнецке открыли памятник на площади Защитников Донбасса.

«Мы в Кузбассе видим в сегодняшних школьниках будущее региона, будущее нашего великого государства, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев. - Авторы новых учебников для старших классов синхронизировали события всеобщей и отечественной истории, включили разделы, посвященные специальной военной операции и формированию многополярного мира. Старшеклассники и педагоги уже оценили новинку – в частности, особое внимание к малоизвестным фактам, использование редких иллюстраций и, что наиболее ценно – рассказы о людях и реальных событиях».

Одним из соавторов учебника стал помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.