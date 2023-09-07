ФБС задержала жителя Хабаровска за финансирование ВСУ Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Хабаровска, переводившего деньги одному из формирований украинской армии для дальнейшей закупки оружия, боеприпасов и беспилотников.

Отмечается, что задержанный мужчина также принимал участие в боевых действиях на стороне украинских войск, намереваясь совершать разные подрывные акции в Хабаровском крае.

«В отношении задержанного заведено уголовное дело по статье «Государственная измена». В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств», - заявил Владлен Стефанюк, пресс-секретарь УФСБ России по Хабаровскому краю.

Задержанному грозит от 12 до 20 лет колонии или пожизненное лишение свободы.

Напомним, днем ранее, 6 сентября, ФСБ задержала жителя Ростовской области за передачу украинским войскам данных об одном из военных объектов в Краснодарском крае