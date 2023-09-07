83-летний Аль Пачино расстался с молодой любовницей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актер Аль Пачино расстался с молодой любовницей Нур Альфаллах, которая в начале июня этого года родила ему сына.

Как передает Starhit.ru, 29-летняя Нур хочет получить полную физическую опеку над ребенком, из-за чего подала обращение в компетентные органы Лос-Анджелеса, требуя также и организации встреч между актером и ребенком.

Тем не менее Альфаллах согласилась предоставить Аль Пачино возможность совместной юридической опеки, что даст ему возможность принимать важные решения, в том числе вопросы образования ребенка.

Сообщается, что теперь Нур собирается подать в суд, требуя взыскать алименты с Аль Пачино. На данный момент неясно, какой будет размер таких выплат. Однако, учитывая, что они не были связаны браком, суду еще предстоит установить факт отцовства.

Напомним, как сообщалось ранее, Аль Пачино сомневался, что его спутница вынашивает их общего ребенка, заявив об этом, когда Нур была на восьмом месяце беременности. Позже для разрешения сомнений провели ДНК-тест, который подтвердил отцовство.