Суд в ДНР приговорил бойца ВСУ к 26 годам колонии за расстрел машин в Мариуполе

Верховный суд ДНР приговорил нацгвардейца ВСУ к 26 годам лишения свободы в колонии строгого режима за расстрел четырех гражданских автомобилей в Мариуполе. В результате обстрела тогда погибли трое мирных жителей.

“Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении водителя-санитара медицинского пункта батальона оперативного назначения национальной гвардии Украины 22-летнего Константина Сычака”, — сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Напомним, днем ранее Верховный суд ДНР приговорил бойца батальона морской пехоты ВСУ Валента Василенко к пожизненному лишению свободы за убийство 14 мирных жителей в марте 2022 года в Мариуполе.