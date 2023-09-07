МИД: Россия готова помогать Белоруссии при вступлении в БРИКС Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Россия готова содействовать Белоруссии при вступление в БРИКС, но решение организации принимается консенсусом. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел РФ после заявления главы МИД Белоруссии Сергея Алейника о том, что заявка республики находится в приоритете.

— Однако важно понимать, что все решения в БРИКС принимаются консенсусом, поэтому для возможного подключения к бриксовским механизмам необходимо заручиться согласием всех стран-участниц объединения, — подчеркнули в российском МИДе.

Также в ведомстве отметили, что поддерживают стремление Белоруссии в укреплении сотрудничества с БРИКС.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что БРИКС утвердилась как крупная и авторитетная структура. Он подчеркнул, что организация строится на принципах равноправия и с учетом интересов всех стран. Расширение БРИКС придаст новый импульс для развития.