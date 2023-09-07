Аграрии Нижегородской области установили новый рекорд по сбору зерна

Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области

«В прошлом году в Нижегородской области было произведено 1,7 миллиона тонн зерна – рекордный урожай за последние 30 лет. В этом году преодолели эту планку – уже собрано 1,8 миллиона тонн. При этом зерновые культуры убраны с 85 процентов площадей. Высокий урожай – это заслуга наших аграриев, результат профессионализма и слаженной работы специалистов и руководителей предприятий отрасли», - заявил Глеб Никитин.

Предприятия региона продолжают уборку и других аграрных культур: картофеля, рапса, льна-долгунца, сахарной свеклы. Также ведется заготовка кормов для сельскохозяйственных животных.

Заместитель губернатора Андрей Саносян подчеркнул, что обеспечение продовольственной безопасности – одна из основных задач для региона, поэтому в последние годы в Нижегородской области нарастили господдержку агропромышленного комплекса.

«Средства направляем как на поддержку действующих производителей в сфере растениеводства и животноводства, так и на субсидии инвесторам, которые готовы вкладывать в реализацию новых проектов. Кроме того, участвуем в федеральной программе комплексного развития сельских территорий», - пояснил Андрей Саносян.

Фото: министерство сельского хозяйства Нижегородской области

На поддержку предприятий аграрно-промышленного комплекса и развития сельских территорий Нижегородской области бюджетом в 2023 году предусмотрено 5,4 млрд рублей субсидий. Сельхозпроизводители уже получили 4 млрд рублей из этой суммы.

«Аграрии региона ежегодно наращивают производство продукции. В связи с этим возникает необходимость увеличивать мощности хранения выращенного урожая. Для сохранности зерна строятся элеваторы, которые субсидируются по областной программе. Важно решать и вопрос переработки сельскохозяйственного сырья. Например, недавно запущенное в Павловском районе производство по выпуску комбикормов позволит перерабатывать зерно и использовать его на корм животных», - отметил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.