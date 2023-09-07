Рябков: Россия обратила внимание Армении на озабоченность Москвы учениями с США Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал предстоящие военные учения Армении и США.

По его словам, партнерам по ОДКБ необходимо придерживаться практики учений с теми, кто состоит в этом объединении. При этом, Москва относится к данным учениям "с элементом озабоченности", армянская сторона также была об этом проинформирована.

"Армения - наш союзник по ОДКБ. Мы исходим из того, что в духе союзничества нужно придерживаться практики учений с теми, кто входит в этот союз", - заявил замминистра иностранных дел РФ Рябков.

Напомним, Министерство обороны Армении объявило о проведении совместных армяно-американских учениях "ARTSIV PARTNERS-2023". Они состоятся 11–20 сентября 2023 года на базе учебного центра "Зар".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что совместные учения Армении и США вызывают настороженность в Кремле, особенно с учётом нынешней геополитической ситуации.