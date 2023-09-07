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НовостиВ мире7 сентября 2023 8:52

Польский фермер целый месяц не может поймать своего быка в кукурузном поле

Сложностью в поимке назвали кукурузу, которая до сих пор не скошена
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Польский фермер целый месяц не может поймать своего быка в кукурузном поле

Польский фермер целый месяц не может поймать своего быка в кукурузном поле

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польский фермер на протяжении месяца не может поймать сбежавшего от него быка. Об этом пишет издание gazeta.pl.

Отмечается, что инцидент произошел 11 августа текущего в деревне Мехницы, которая находится в Великопольском воеводстве.

«Скоро уже пройдет месяц, как 400-килограмовый бык сбежал с фермы. В настоящий момент бык прячется в кукурузном поле, и хозяин не может поймать животное», - передает издание.

Сложностью в поимке быка в статье назвали кукурузу, которая до сих пор не скошена, поэтому животному есть куда спрятаться.