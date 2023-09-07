Минцифры прекратит лицензирование пейджинговой связи в России Фото: Shutterstock

Минцифры РФ решило отказаться от лицензирования услуг пейджинговой связи. Об этом сказано в проекте постановления правительства, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных актов.

В документе отмечается, что технология персонального радиовызова (пейджинга) на данный момент устарела и была полностью замещена на территории России технологией мобильной связи.

«Технология персонального радиовызова (пейджинга) является устаревшей и в настоящее время на территории Российской Федерации полностью замещена технологией подвижной радиотелефонной связи», - сказано в пояснительной записке.

Отмечается также отсутствие какой-либо лицензии на оказание услуг пейджинга в стране, что следует из реестра лицензий Роскомнадзора. Уточняется, что последняя такая лицензия истекла в июне этого года.

Напомним, пик популярности пейджеров в России пришелся на 1990-е годы. Эти устройства помогали обмениваться текстовыми сообщениями при помощи радиоканала.