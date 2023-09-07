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НовостиВ мире7 сентября 2023 9:14

Генсек НАТО отреагировал на инцидент с обломками беспилотника в Румынии

НАТО не считает обломки дрона в Румынии следствием намеренной атаки России
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Генсек НАТО отреагировал на инцидент с обломками беспилотника в Румынии

Генсек НАТО отреагировал на инцидент с обломками беспилотника в Румынии

Фото: REUTERS

Североатлантический альянс не имеет данных, что инцидент с беспилотником в Румынии был «преднамеренной атакой России». Такое заявление в четверг, 7 сентября, сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Власти Румынии проинформировали об обнаружении предполагаемых обломков дрона на границе НАТО и с Украиной … У нас нет никакой информации, которая свидетельствовала бы о преднамеренном нападении со стороны России», - заявил генсек альянса, отметив, что на данный момент ведется следствие.

Напомним, днем ранее, 6 сентября, президент Румынии Клаус Йоханнис заявил союзникам по НАТО о падении обломков дронов на территории страны, отметив, что румынские власти проводят расследование инцидента.