Генсек НАТО отреагировал на инцидент с обломками беспилотника в Румынии Фото: REUTERS

Североатлантический альянс не имеет данных, что инцидент с беспилотником в Румынии был «преднамеренной атакой России». Такое заявление в четверг, 7 сентября, сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Власти Румынии проинформировали об обнаружении предполагаемых обломков дрона на границе НАТО и с Украиной … У нас нет никакой информации, которая свидетельствовала бы о преднамеренном нападении со стороны России», - заявил генсек альянса, отметив, что на данный момент ведется следствие.

Напомним, днем ранее, 6 сентября, президент Румынии Клаус Йоханнис заявил союзникам по НАТО о падении обломков дронов на территории страны, отметив, что румынские власти проводят расследование инцидента.