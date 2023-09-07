Вице-спикер Госдумы Толстой поднял вопрос о выходе РФ из ЮНЕСКО Фото: Евгения ГУСЕВА

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой поднял вопрос о выходе Российской Федерации из ЮНЕСКО, указав на критику организации в отношении законопроекта, разрешающего в ряде случаев рубки деревьев для туристического освоения Байкала.

«Нам вообще нужно членство в подобного рода политизированной организации? Вот вопрос», - сказано в сообщении, опубликованном Telegram-канале парламентария.

Толстой заявил, что в предстоящий понедельник, 11 сентября, в Саудовской Аравии начнется очередная сессия организации, где собираются, в том числе, «пожурить» Россию за туристическое освоение Байкала, а также Камчатки без разрешения ЮНЕСКО.

Напомним, ранее эколог парка «Яуза» Ольга Фисун поддержала санитарную вырубку лесов вокруг Байкал, уточнив, что из-за полного запрета зачастую случаются лесные пожары, поскольку нет возможности создать противопожарные полосы.