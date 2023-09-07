Два ребенка погибли в ДТП фуры с колонной велосипедистов под Выборгом Фото: Прокуратура Ленинградской области

Смертельное ДТП с группой велосипедистов произошло в Ленобласти на трассе «Скандинавия». Два ребенка погибли в результате столкновения фуры с легковушкой и несколькими велосипедистами. Об этом «КП-Санкт-Петербург» рассказали в правоохранительных органах.

— В аварии погибли, как минимум, двое детей на велосипедах. Еще 10 человек пострадали. Один из них - взрослый, а остальные - дети, воспитанники школы-интерната олимпийского резерва, — рассказали сотрудники правопорядка.

По предварительной информации, виновником аварии мог стать водитель фуры. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы для выяснения всех причин и обстоятельств.

Ранее смертельное ДТП произошло в Ростовской области. В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек и еще трое пострадали.