Высшие чины украинской разведки вызваны на ковер для отчета перед Сенатом США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Высокопоставленные представители разведки Украины провели брифинг для членов комитетов сената США по разведке. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники, сообщает РИА Новости.

По данным издания, представители украинской разведки предоставили информацию в частном порядке. Сам брифинг был посвящен наступлению армии Украины и перспективам Киева в конфликте.

При этом, газета не упоминает, кто именно со стороны Украины принял участие в брифинге с членами комитетов американского сената.

Между тем, экс-агент Служб внешнеполитической разведки Великобритании (MI6) Аластер Крук назвал причины отказа Запада признать провал наступления украинских войск. По данным эксперта, Вашингтон на данный момент считает одним из главных выходов из сложившейся ситуации продолжать эскалацию конфликта.