Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский не в силах защитить инфраструктуру Одессы

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский не может защитить инфраструктуру Одессы Фото: REUTERS

Бывший советник Леонида Кучмы украинский политолог Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский абсолютно некомпетентен в вопросе защиты портовой инфраструктуры Одессы.

“Не отбились в Одессе. <…> Портовая инфраструктура пострадала, элеваторы, склады. <…> Зеленский, конечно, абсолютно никакой не президент”, — сказал эксперт в своем видеоблоге на YouTube.

Соскин отметил, что разрушение портовой инфраструктуры Одессы будет иметь серьезные последствия для Украины. Также эксперт добавил, что решение Зеленского убрать с поста главы Минобороны Алексея Резникова негативно отразится на стране.