Минцифры РФ запустило портал «Я в России» для жителей новых регионов Фото: Shutterstock

Минцифры РФ запустило для жителей новых российских регионов портал «Я в России», который будет работать на базе «Госуслуг». Такое заявление сделал глава ведомства Максут Шадаев в четверг, 7 сентября.

«Сегодня мы запустили и открыли доступ к порталу, который реализован у нас в рамках единого портала госуслуг. Называется портал "Я в России"», - заявил глава ведомства, отметив, что это станет отдельным окном для жителей новых российских регионов, основная задача которого будет предоставить помощь с порядком получения тех или иных услуг.

Ранее ведомство уточнило, что пользователи портала «Госуслуги» сами вносят сведения о фактическом месте проживания.