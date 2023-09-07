Песков сообщил, что Путин проголосует на выборах мэра Москвы в онлайн-формате Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин примет участие в выборах мэра Москвы в формате онлайн.

По словам официального представителя Кремля, несмотря на напряженный график президент России будет голосовать.

"Разумеется, будет голосовать на этих выборах и глава государства при том, что график у него достаточно напряженный. Насколько я знаю, он имеет в виду проголосовать в онлайн-режиме на выборах мэра Москвы", - заявил Дмитрий Песков.

Выборы мэра Москвы состоятся с 8 по 10 сентября 2023 года. Проголосовать можно будет в любой из этих дней.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что гражданская активность героев спецоперации, которые выдвигаются в местные органы власти, заслуживает высокой оценки.