Психолог ответил, почему отцы теряют связь с детьми после развода Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Социальный психолог Александр Шахов называет причины, из-за которых отцы самоустраняются от воспитания детей после развода. Эксперт объясняет, что одна из причин кроется в социальной психологии. Отцы, в большинстве случаев, не знают, как правильно заботиться о ребенке, который с ним не живет, поэтому не берут на себя ответственность за воспитание.

А все по тому, что нет примера образцового отца, который любит и поддерживает отношения с детьми после развода. Кинофильмы тоже не являются примерами для подражания.

Следующая причина - физиологические особенности полов. По словам психолога, мать с ребенком связывает гормон окситоцин, а у мужчин такой гормон почти отсутствует. Вследствие этого родительский инстинкт прочной химической связи с детьми не образуется.

Но все же, эмоциональная связь с ребенком и помощь ему пролеживается в том случае, если он желанный. Однако часто инициатива по рождению детей исходит от матери.

Немаловажной является психологическая проблема самоустранения: личный опыт воспитания в неполной семье. Такие отцы не понимают, как нужны своим детям, особенно в подростковом возрасте.

- Они считают, что успешно выросли без отцовской заботы и внимания, и потому уверены, что и его дети смогут справиться без него, - подытожил психолог в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее психолог Анастасия Нович дала пять советов, как пережить развод, особенно после большого стажа в браке.

Нужно остаться наедине со своими мыслями, успокоиться и подумать о себе. Можно заняться детьми, бытом.

Не обрывать все связи моментально важно хотя бы потому, что партнерам надо обсудить новые модели поведения друг с другом.

Если семья публичная, то оградиться от комментариев на эту тему. Не слушайте других, ведь именно вы примете то самое решение, которое будет верным.Начните новую, яркую жизнь, посвятите себе больше времени, посоветовала психолог Life.

Тем временем, адвокат Елена Финогенова рассказала, что перед тем, как идти подавать заявление на развод, надо понять следующее: место проживания с детьми, способ зарабатывания на жизнь. Если ответы на эти вопросы найдены, то можно разводиться, пишет телеканал «360».