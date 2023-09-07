Гагин: курс главы МО Украины Умерова будет направлен на уничтожение народа Фото: REUTERS

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что курс нового министра обороны Украины Рустема Умерова будет таким же, как у бывшего главы минобороны Резникова – уничтожение украинского народа.

“Не трудно догадаться, что курс Умерова будет тем же самым - на могилизацию украинского народа, вооруженных сил Украины. Единственное, что стоит сказать, Умеров был связан с крымско-татарской организацией, запрещенной в России”, — сказал Гагин в интервью РИА Новости.

По его мнению, из-за связи Умерова с радикалами, в Крыму могут проснуться спящие бандитские ячейки, поэтому спецслужбам на полуострове стоит быть более внимательными.

Напомним, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров ранее допустил, что потери ВСУ к концу года могут превысить 500 тысяч человек, из-за чего Киев вынужден скрывать это и объявлять погибших бойцов пропавшими без вести.

В свою очередь бывший американский разведчик Тони Шаффер отмечал, что мобилизационные резервы Украины истощены и все пригодные к службе уже находятся на поле боя, из-за чего киевский режим вынужден набирать в армию стариков и подростков.