Путин присвоил Андрею Мордовичеву звание генерал-полковника Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин присвоил командующему группировкой войск «Центр» в зоне специальной военной операции Андрею Мордовичеву звание генерал-полковнику. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Также глава государства присвоил звание генерал-полковника Геннадию Анашкину, а Александра Шестакова повысили до генерал-лейтенанта.

Ранее Владимир Путин присвоил звание «Героев России» двум челнам экипажа танка «Алеша» Филиппу Евсееву и Алексею Неустроеву. Оба героя родом из Якутии.