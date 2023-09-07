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НовостиПолитика7 сентября 2023 10:16

Путин присвоил Андрею Мордовичеву звание генерал-полковника

Президент присвоил новые звания Геннадию Анашкину и Александру Шестакову
Роман ПОЛОСИКОВ
Путин присвоил Андрею Мордовичеву звание генерал-полковника

Путин присвоил Андрею Мордовичеву звание генерал-полковника

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин присвоил командующему группировкой войск «Центр» в зоне специальной военной операции Андрею Мордовичеву звание генерал-полковнику. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Также глава государства присвоил звание генерал-полковника Геннадию Анашкину, а Александра Шестакова повысили до генерал-лейтенанта.

Ранее Владимир Путин присвоил звание «Героев России» двум челнам экипажа танка «Алеша» Филиппу Евсееву и Алексею Неустроеву. Оба героя родом из Якутии.