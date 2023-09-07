Юрист объяснил, при каких суммах долга нужно составлять расписку Фото: Мария ЛЕНЦ

Юрист Юлия Холодионова рассказывает, как правильно дать деньги в долг знакомому, чтобы потом не возникли разногласия. Какие документы необходимы, чтобы предоставить их в суде, в том случае, если долг не вернут.

Во-первых, надо составить письменную долговую расписку (на случай, если придется обращаться в суд), свидетельствующую о том, что заемщик получил деньги или материальные ценности и обязуется их возвратить в определенный срок. Такая расписка составляется на любую сумму, но если она более 10 тыс. рублей, то это обязательно.

Важно знать, если нет расписки в письменном виде, а заемщик не выполняет свои обязательства по договоренности, то устные свидетельские показания не учитываются, даже в том случае, если очевидцы видели передачу денег. А вот при письменном подтверждении, свидетели не нужны.

Желательно заверить расписку у нотариуса, который установит подлинность документа и подпись того, кто берет в долг.

Во-вторых, если после конкретного срока средства не возвращаются, то можно сразу обращаться в суд. Судебный приказ направляется в банк должника для списания денег с банковского счета либо передается приставам для принудительного взыскания.

-Законом также не запрещается прописывать в документе штраф за невозврат средств. При задержке долга процент увеличивается вдвое, - уточняет юрист «Газете.Ru».

Тем временем, россияне смогут устанавливать самостоятельный запрет для банков на выдачу кредитов. Это предложение направлено на защиту населения от мошенничества, а также позволит некоторой категории людей предостеречь своих родственников от возможного оформления денежных средств в долг, сообщает «Царьград».

А тем временем, работу микрофинансовых организаций хотят запретить или ограничить, так как проценты по займам в этих организациях больно бьют по карманам россиян. Вреда от них больше, чем пользы. Депутат Султан Хамзаев пояснил телеканалу «360», что микрокредиты могут давать банки под более щадящий процент.