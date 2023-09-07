В Кремле отреагировали на критику Шольца в адрес правительства ФРГ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал критику канцлера ФРГ Олафа Шольца в адрес немецкого правительства, отметив, что немцы должны сами разобраться со своей экономикой.

«Пусть немцы сами разбираются со своей экономикой, у нас своя экономика, свои вопросы», - заявил представитель Кремля.

Напомним, в конце августа этого года Шольц заявил о неудовлетворительном росте немецкой экономики, отметив, что Германия ощущает на себе всю тяжесть ослабления мирового рынка. Глава правительства уточнил, что ФРГ не хватает средств на долгосрочное субсидирование цен на электричество, но также на юридические возможности.