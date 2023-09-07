Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире7 сентября 2023 10:21

В Кремле отреагировали на критику Шольца в адрес правительства ФРГ

Песков: ФРГ должна сама разбираться со своей экономикой
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В Кремле отреагировали на критику Шольца в адрес правительства ФРГ

В Кремле отреагировали на критику Шольца в адрес правительства ФРГ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал критику канцлера ФРГ Олафа Шольца в адрес немецкого правительства, отметив, что немцы должны сами разобраться со своей экономикой.

«Пусть немцы сами разбираются со своей экономикой, у нас своя экономика, свои вопросы», - заявил представитель Кремля.

Напомним, в конце августа этого года Шольц заявил о неудовлетворительном росте немецкой экономики, отметив, что Германия ощущает на себе всю тяжесть ослабления мирового рынка. Глава правительства уточнил, что ФРГ не хватает средств на долгосрочное субсидирование цен на электричество, но также на юридические возможности.