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НовостиЗвезды7 сентября 2023 10:23

Актера Леонардо Ди Каприо заметили за поцелуем с 25-летней моделью Черетти

Голливудский актер Ди Каприо провел время с итальянской моделью на Ибице
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Актера Леонардо Ди Каприо заметили за поцелуем с 25-летней моделью Черетти

Актера Леонардо Ди Каприо заметили за поцелуем с 25-летней моделью Черетти

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Голливудского актера Леонардо Ди Каприо в очередной раз застали в обществе итальянской модели Виттории Черетти. Пара была на свидании в клубе на Ибице, сообщает Page Six.

По данным издания, звезду американских фильмов заметили за поцелуем с Черетти на Ибице. В сети появились кадры, где пара обнимается и целуется в толпе других отдыхающих.

Актер для свидания предпочел черную футболку и черную кепку, а модель выбрала более яркий образ - блестящий топ золотистого цвета и голубые джинсы. При этом сама пара, а также знакомые и представители влюбленных, никак не комментировали слухи о романе.

Между тем, в августе 2023 года 48-летнего американского актера и 25-летнюю итальянскую модель засняли, когда те гуляли по Санта-Барбаре и ели мороженое.