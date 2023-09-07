Актера Леонардо Ди Каприо заметили за поцелуем с 25-летней моделью Черетти Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Голливудского актера Леонардо Ди Каприо в очередной раз застали в обществе итальянской модели Виттории Черетти. Пара была на свидании в клубе на Ибице, сообщает Page Six.

По данным издания, звезду американских фильмов заметили за поцелуем с Черетти на Ибице. В сети появились кадры, где пара обнимается и целуется в толпе других отдыхающих.

Актер для свидания предпочел черную футболку и черную кепку, а модель выбрала более яркий образ - блестящий топ золотистого цвета и голубые джинсы. При этом сама пара, а также знакомые и представители влюбленных, никак не комментировали слухи о романе.

Между тем, в августе 2023 года 48-летнего американского актера и 25-летнюю итальянскую модель засняли, когда те гуляли по Санта-Барбаре и ели мороженое.