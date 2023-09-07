Большинство украинцев жалуются на снижение уровня жизни после переезда в Польшу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Более половины украинцев после переезда в Польшу стали жаловаться на снижение уровня жизни. Об этом стало известно в результате соцопроса, проведенного учеными Варшавского университета и Экономико-гуманитарного университета Варшавы.

— 44,5% опрошенных заявили, что их доходов достаточно для жизни в Польше, а 44,9% придерживались иного мнения. 56,9% опрошенных оценили, что их условия жизни ухудшились после переезда в республику, — следует из результатов опроса.

На ухудшение доступа к рынку труда жалуется 21,8 процента украинцев, а еще 20,2 процента испытывают трудности в доступе к органам госуправления. При этом почти все респонденты заявили, что довольны помощью, которую им оказывает Польша.

Ранее стало известно, что Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста, которые сбежали из страны после начала спецоперации. По некоторым данным, сейчас в стране находится около 80 тысяч украинцев призывного возраста, которые не возвращались на Украину.