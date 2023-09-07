В Индии пугалами разгоняют обезьян, готовясь к саммиту G20

Индии пугалами разгоняют обезьян, готовясь к саммиту G20 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В рамках подготовки к саммиту «Большой двадцатки» (G20), который состоится в Нью-Дели 9-10 сентября этого года, в центре индийской столицы приостановят работу госучреждений и движение общественного транспорта, усилив патрули, а также расставив пугала для обезьян. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Чтобы облегчить движение транспорта, власти приказали школам, банкам, большинству частных предприятий и всем государственным ведомствам оставаться закрытыми», - сказано в статье.

Границы с соседними регионами закроют, а улицы индийской столицы будут патрулировать более 100 тысяч правоохранителей. Кроме того, на тротуарах Нью-Дели поставят фигуры в виде обезьян более крупного вида - чернолицых лангуров, которые будут установлены в натуральную величину.

Напомним, российский и китайский лидеры Владимир Путин и Си Цзиньпин решили не ехать в Нью-Дели на саммит «Большой двадцатки». Делегацию России возглавил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, а КНР - премьер Госсовета Ли Цян..