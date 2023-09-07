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НовостиПолитика7 сентября 2023 11:06

В Кремле отреагировали на идею США изъять имущество россиян

Песков назвал незаконными намерения США изъять имущество россиян
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В Кремль отреагировал на идею США изъять имущество россиян

В Кремль отреагировал на идею США изъять имущество россиян

Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал незаконными планы Вашингтона отправить изъятые активы российских бизнесменов на помощь военным украинской армии, отметив, что в данном случае речь идет о частной собственности.

«Все случаи, связанные с блокировкой и арестом... средств, относящихся к государственной собственности, к частной собственности, смешанным видам собственности РФ за границей, мы считаем незаконными актами», - заявил представитель Кремля.

Напомним, в минувшую среду, 6 сентября, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что средства, конфискованные Вашингтоном у попавших под санкционные ограничения российских бизнесменов, пойдут на нужды украинских военных. Госдеп США заявил, что речь идет о 5,4 млн долларов, которые направят на «реинтеграцию и реабилитацию».