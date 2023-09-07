Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире7 сентября 2023 11:14

Политолог Миршаймер: Киев обвинит Запад в провале наступления

Многие украинцы будут обвинять Запад в том, что их заставили начать блицкриг без необходимого вооружения
Роман ПОЛОСИКОВ
Политолог Миршаймер: Киев обвинит Запад в провале наступления

Политолог Миршаймер: Киев обвинит Запад в провале наступления

Фото: REUTERS

Украинское правительство будет перекладывать ответственность за неудачное наступление на Запад, который подтолкнул их на заведомо провальную операцию. Такое мнение выразил американский политолог Джон Миршаймер на платформе Substack.

— Многие украинцы обвинят Запад в том, что он заставил их начать блицкриг, не предоставив необходимого вооружения, — подчеркнул политолог.

По мнению Миршаймера, часть вины действительно висит на Западе, но украинское руководство могло противостоять давлению Соединенных Штатов. Политолог считает, что для Украины лучшим исходом конфликта станут переговоры на условиях России. Если же конфликт будет продолжаться, то ситуация для Киева будет только ухудшаться.

Ранее бывший агент британской разведки Аластер Крук заявил, что Запад отказывается признавать провал украинского наступления, поскольку не могут открыть глаза.