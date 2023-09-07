Политолог Миршаймер: Киев обвинит Запад в провале наступления Фото: REUTERS

Украинское правительство будет перекладывать ответственность за неудачное наступление на Запад, который подтолкнул их на заведомо провальную операцию. Такое мнение выразил американский политолог Джон Миршаймер на платформе Substack.

— Многие украинцы обвинят Запад в том, что он заставил их начать блицкриг, не предоставив необходимого вооружения, — подчеркнул политолог.

По мнению Миршаймера, часть вины действительно висит на Западе, но украинское руководство могло противостоять давлению Соединенных Штатов. Политолог считает, что для Украины лучшим исходом конфликта станут переговоры на условиях России. Если же конфликт будет продолжаться, то ситуация для Киева будет только ухудшаться.

Ранее бывший агент британской разведки Аластер Крук заявил, что Запад отказывается признавать провал украинского наступления, поскольку не могут открыть глаза.