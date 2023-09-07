Песков: Кремль не имеет данных об аресте командира армии ПВО Огиенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает какими-либо данными об аресте по подозрению в коррупции генерал-майора Константина Огниенко - бывшего командующего 1-й ордена Ленина армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения.

«Нет, я, к сожалению, не располагаю такой информацией. У меня нет данных на этот счет», - заявил представитель Кремля.

Ранее появилась информация, что командующий 4-й дивизией войск противовоздушной обороны генерал-майор Дмитрий Беляцкий частично признал вину в получении взятки и согласился сотрудничать со следствием. По его словам, конечным получателем денег стал Константин Огиенко. Отмечалось, что генералы планировали получить 30 млн рублей.