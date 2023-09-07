Путин поручил обеспечить поддержку центрам в сфере ИИ до 2030 года

Путин поручил до 2030 года обеспечить поддержку центрам в сфере ИИ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить реализацию мер поддержки исследовательских центров, занимающихся разработкой и внедрением искусственного интеллекта.

"Обеспечить до 2030 года реализацию мер поддержки деятельности исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта", — следует из опубликованного на сайте Кремля поручения.

Также правительству рекомендуется обратить особое внимание исследователей на необходимость исследования оптимизации алгоритмов машинного обучения, основанных на технологии генеративного искусственного интеллекта.

Ответственным за выполнение данного поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин, в срок до 1 декабря 2023 года ему необходимо предоставить доклад о проделанной работе.

Напомним, в прошлом году Путин заявлял о необходимости обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта во все сферы в ближайшее десятилетие и поручил правительству РФ подготовить обновленную стратегию развития ИИ.