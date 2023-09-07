Глава ФВСР Екимов: в трагедии с велогонщиками в Ленобласти виноват тренер, фото: прокуратура Ленинградской области

Вина в случившейся в Ленинградской области трагедии, во время которой грузовик наехал на команду несовершеннолетних велосипедисток, лежит на тренере. С таким заявлением выступил президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов, которого цитирует «Матч ТВ».

«Это вина тренера, абсолютно, потому что, со слов директора школы, никто не разрешал этой группе выезжать на скоростную трассу с детьми 14–15 лет. Выражаем соболезнования от нашей федерации родным и близким тех девочек, которые погибли», - заявил Екимов.

Глава ФВСР добавил, что тренерам необходимо следовать здравому смыслу и не допускать настолько опрометчивые поступки. На скоростные магистрали выезжать строго-настрого запрещено, говорит Екимов. Также он уточнил, что пострадала учебно-тренировочная группа девочек из школы-интерната.

Ранее KP.RU сообщил, что две девочки погибли во время наезда фуры на колонну велосипедисток в Ленобласти.