Минэкономики Украины: начат экспорт зерна через порты Хорватии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хорватия начала экспорт украинского зерна через свои порты. Такое заявление сделала министр экономики Украины Юлия Свиреденко.

«Благодарим за такую возможность. Этот торговый путь хоть и нишевый, но уже пользуется популярностью. Мы готовы его развивать, расширяя возможности транспортного коридора», - заявила глава ведомства

По словам Свиреденко, Киев считает, что такой логистический маршрут способен играть важную роль в дальнейших двусторонних отношениях между Хорватией и Украиной.

Напомним, еще в конце июля этого года министром иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам переговоров с главой внешнеполитического ведомства Хорватии Горданом Грличем Радманом заявил, что Киев и Загреб договорились использовать хорватские порты для экспорта украинского зерна.