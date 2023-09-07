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НовостиВ мире7 сентября 2023 11:32

Минэкономики Украины: начат экспорт зерна через порты Хорватии

По словам главы ведомства, этот путь «нишевый, но уже пользуется популярностью»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Минэкономики Украины: начат экспорт зерна через порты Хорватии

Минэкономики Украины: начат экспорт зерна через порты Хорватии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хорватия начала экспорт украинского зерна через свои порты. Такое заявление сделала министр экономики Украины Юлия Свиреденко.

«Благодарим за такую возможность. Этот торговый путь хоть и нишевый, но уже пользуется популярностью. Мы готовы его развивать, расширяя возможности транспортного коридора», - заявила глава ведомства

По словам Свиреденко, Киев считает, что такой логистический маршрут способен играть важную роль в дальнейших двусторонних отношениях между Хорватией и Украиной.

Напомним, еще в конце июля этого года министром иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам переговоров с главой внешнеполитического ведомства Хорватии Горданом Грличем Радманом заявил, что Киев и Загреб договорились использовать хорватские порты для экспорта украинского зерна.