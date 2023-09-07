Полиция задержала водителя фуры, протаранившего велосипедисток под Выборгом

Полиция задержала водителя фуры, протаранившего велосипедисток под Выборго Фото: Прокуратура Ленинградской области

Полиция задержала водителя фуры, который протаранил колонну велосипедисток на трассе «Скандинавия» под Выборгом, в результате чего погибли два ребенка. Об этом рассказали в правоохранительных органах.

На данный момент водителя большегруза допросили по уголовному делу о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть людей.

Напомним, что в Ленинградской области два ребенка погибли в результате ДТП на трассе «Скандинавия», а еще десять человек пострадали. Прокуратура начала проверку по факту происшествия.