Страны и институты ЕС пообещали Киеву помощи в два раза больше, чем США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны и институты Евросоюза обещали предоставить Киеву помощи в два раза больше, чем США. Об этом сообщил Институт мировой экономики Киля (IfW Kiel).

По данным института, Европа обогнала США с обещаниями помощи Украине и теперь общие европейские обязательства в два раза выше.

"Новый "Украинский фонд" ЕС на сумму в 50 миллиардов евро стал главной причиной, также другие европейские страны увеличили поддержку новыми многолетними пакетами", - отмечается в сообщении.

Общий объем помощи, которые обещали страны и институты ЕС, превысил 130 млрд евро, а США - менее 70 млрд. При этом, объем обещанной помощи всех европейских стран составляет 156 миллиардов евро.

Между тем, 6 сентября Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украине будет выделена дополнительная помощь на общую сумму свыше 1 млрд долларов.