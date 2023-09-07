Автопробег «Открываем Дальний»: золотой рудник, зерновой терминал и километры дорог

В автопробеге уже наступил такой этап, когда ты не помнишь сколько дней в пути, какой сегодня день недели. В голове цель - добраться до Владивостока, по дороге изучая самые интересные объекты. Кстати, с ребятами посчитали, что заявленный пробег в 4.5 тысячи, скорее всего, увеличится минимум на тысячу километров. Уже на данный момент наш экипаж проехал больше 2 тысяч. До Хабаровска проедем 2 тысячи… а потом еще до Владивостока. А бывает так, что отклоняемся от трассы в сторону на несколько десятков километров, и даже порой возвращаемся назад. Потому что в определенном месте для ночевки забронирована гостиница.

К одному из объектов мы ехали 500 километров - от Читы до Забайкальска (он находится на границе с Китаем), а потом обратно. И все это в течении одного дня. Автопробег это еще и испытание автомобилей. Так вот, Cherry Tiggo не подводит. Часто приходится ездить по грунтовке, подвеска хорошо отрабатывает неровности дороги. Мощность двигателя позволяет на трассе без проблем обгонять впереди идущую машину. И в целом, в конце дня, выходишь из-за руля и нет сильной усталости.

Сегодня мы побывали на Забайкальском зерновом терминале.

Фото: Игорь ЯГУБКОВ

Нужен терминал для перевалки сыпучих грузов из российских поездов (колея 1520) в китайские поезда (колея 1435).

По словам руководства компании, технология такой ж/д перевалки сыпучих грузов уникальная. Запустили комплекс в сентября прошлого года. Мощности позволяют принимать до пяти составов в сутки, загрузка на данный момент один состав. Перегружают зерновые и зернобобовые культуры, которые отправляют на экспорт из России в Китай. В работе на терминале занято 237 сотрудников, набирают преимущество из местного населения. Это принципиальная позиция руководства.

Фото: Игорь ЯГУБКОВ

Зерновой терминал построен на территории опережающего развития (ТОР) - это специальная мера для привлечения инвесторов, предоставляющая им землю, инфраструтуру и налоговые льготы - всё для того, чтобы проекты превратились в реальность. ТОР-ами управляет Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики - единый институт развития Миновостокразвития России. А еще КРДВ обеспечивает поддержку инвесторов и помогает им не только правильно подать документы на получение статуса резидента, но также оказывает административную и консультационную поддержку.

Забайкальский зерновой терминал, как резидент территории опережающего развития - Забайкалье, участвует в программе по компенсации затрат на строительство инфраструктуры. Компания получила компенсацию за строительство железнодорожного примыкания. А еще терминалу выделили земельные участки без проведения конкурсных процедур.

Терминал планирует расширяться. Рабочих мест, по словам руководства, станет в два раза больше. Даже есть примеры, когда сотрудник специально переезжает в Забайкальск из другого города, для того чтобы устроиться на работу в ЗЗТ. Так, в частности, поступила инженер по качеству Гэрэлма Дашицеренова. Она переехала из Улан-Удэ. Компания помогла с переездом и с оплатой аренды жилья

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Программа «Трудовая мобильность» действует в России с 2015 года. В ее рамках работник и члены его семьи могут получить компенсацию транспортных расходов на переезд и иных расходов, связанных с обустройством и адаптацией на новом месте. На привлечение одного работника работодатель может получить от государства до 1 млн рублей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еще одно место, в котором мы побывали это рудник. Там добывают золото. Каких то полтора-два часа по грунтовке…И бац! Вырастает вахтовый поселок, в нем живут примерно 800 человек

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Никогда не видел как добывают золото. Процесс оказался очень трудоемким

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Если вкратце, то это происходит следующим образом: руду из карьера везут на фабрику, там измельчают до мельчайшей фракции - в песок, после этого добавляют раствор цианида. Это вещество выщелачивает золотые частицы, порода оседает, а золото освобождается и выводится вместе с цианидом из породной массы. В цехе плавки нам показали как отливают золотые слитки. Разрешили даже подержать в руках.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Компания, которая работает на руднике является резидентом территории опережающего развития. И потому получает льготы по налогам и социальным отчисления, что позволяет высвободить дополнительные средства на развитие.

И снова отправляемся в путь… впереди масштабного автопробега «Открываем Дальний» Благовещенск, Хабаровск и Владивосток.