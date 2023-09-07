Iltalehti: США ведут переговоры с Финляндией о присутствии в аэропорту Рованиеми Фото: REUTERS

Продолжаются переговоры между властями США и Финляндии об использовании военно-воздушными силами Штатов аэропорта Рованиеми в Лапландии. Если стороны смогут договориться, военный контингент Вашингтона будет размещён в регионе и начнёт применять инфраструктуру аэропорта для своих нужд, сообщает газета Iltalehti.

«Президент республики Саули Ниинистё подтвердил в четверг на мероприятии Ассоциации политических журналистов, что на финской земле будет военное присутствие США… ВВС США начнут использовать авиационную инфраструктуру Лапландии, то есть аэропорт Рованиеми», - говорится в публикации.

Как заявил Ниинистё, Финляндия давно стремится, чтобы в стране было «хоть какое-то американское присутствие», когда переговоры завершатся - силы НАТО разместятся в Лапландии. Аналогичное соглашение Вашингтон готовит с Данией и Швецией.

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