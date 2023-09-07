Депутат Чернышов предложил сделать проезд одной остановки в транспорте бесплатным Фото: Михаил ФРОЛОВ

Депутат Государственной Думы Борис Чернышов обратился к министру транспорта Виталию Савельеву с предложением отменить плату за проезд одной остановки в городском наземном транспорте. Названы причины, по которым это необходимо сделать.

Прежде всего, проезд в городском транспорте постоянно дорожает. Это сказывается на бюджете семьи. А пройти пешком, даже небольшое расстояние, не всегда позволяет здоровье.

Стоит обратить внимание и на то, что качество услуг далеко не всегда соответствует норме. Часто в переполненном транспорте пассажир просто не успевает заплатить за проезд, если ему надо проехать одну остановку. Но как известно, такая ситуация грозит ему штрафом за проезд «зайцем».

Чернышов считает, что будет правильным отмена оплаты и избежание административного наказания за проезд одной остановки без билета. В настоящее время разрабатывается соответствующий законопроект.

-Отмечу, что его реализация не повлечет за собой финансовой нагрузки на транспортную отрасль России, - подвел итог парламентарий в беседе с Lenta.ru.

Тем временем, с 1 сентября 2023 года вступили в силу новые правила по перевозке пассажиров в российских поездах. Они запрещают высаживать безбилетника младше 16 лет без передачи его полицейским, пишет газета «Известия».

Тем временем, депутат Госдумы Василий Власов предлагает ввести бесплатный проезд для учащихся школ в зимний период. На это предложение отреагировал директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

- Уместно предоставить школьникам бесплатный проезд в течение всего года и усилить ответственность контролёров за незаконную принудительную высадку детей из общественного транспорта, - считает собеседник RT.