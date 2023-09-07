Вирусолог назвал четыре самых смертоносных вируса

Вирусы могут привести к тяжелым последствиям, поэтому, в случае болезни, нужно обратиться к врачу Фото: Иван МАКЕЕВ

Вирусные заболевания являются очень опасными для человека, так как зачастую приводят к тяжелым последствиям. Среди самых смертоносных из них — ВИЧ и коронавирус, об этом рассказал «Газете.ru» вирусолог, академик РАН, Сергей Нетесов.

- Самыми смертоносными вирусами на планете, на мой взгляд, можно назвать ВИЧ, вирус лихорадки Денге, гепатиты и SARS-CoV2, - отметил Нетесов.

Он уточнил, что на первом месте находится ВИЧ, который поражает клетки иммунной системы. На данный момент известно только два случая излечения от этого вируса.

Коронавирус же оказался четвертым в в списке самых смертоносных.

Ранее Life.ru сообщил, что в мире зафиксировано увеличение числа заболеваний ковидом. С середины июля инфицировано около полутора миллионов человек, а это на 68% больше показателя за прежний период.

По данным ВОЗ, выявлен новый штамм коронавируса «Эрис», сообщил «Пятый канал». Это подвид уже известного ранее «Омикрона». Новый штамм выявлен в более 50 стран, в том числе, в России.