Синоптик Ганьшин: 9 и 10 сентября в Москве будет тепло, но облачно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики рассказали, чем порадует россиян погода в выходные дни, 9-10 сентября. Во всех российских городах-миллионниках катастрофически не будет хватать витамина D: обещается облачность, в некоторых регионах с осадками.

В Москве девятый и десятый день осени будет относительно теплым с переменной облачностью. Температура воздуха составит от+18 °до +20 °. А вот дождя не будет.

Жители Санкт-Петербурга, Волгограда и Ростова-на-Дону будут еще наслаждаться летним теплом. Термометр покажет +21…+23 °C.

В Екатеринбурге, Самаре, Воронеже и Челябинске выходные ожидаются прохладными. Воздух прогреется и остановится на отметке +13 ..+14 °C.

- Празднование Дня города в Москве не омрачится осадками: в субботу в столице ожидается облачная погода, а среднесуточная температура составит +18 °C. В воскресенье, 10 сентября, будет также облачно. Температура воздуха прогреется до +20 °C",- сказал Life руководитель сервиса Александр Ганьшин.

Ранее врач-генетик Антонина Акименко рассказала «Газете.Ru» о том, что люди с рыжими волосами не страдают дефицитом витамина D. Предполагается, что они могут адаптироваться к проживанию в условиях низкой освещенности. Но следует быть особенно осторожными при пребывании на солнце и всегда использовать солнцезащитный крем с высоким SPF.