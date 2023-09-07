В сети вышел трейлер комедии "Теща" с Гариком Харламовым и Ларисой Гузеевой

Тещу сыграла Лариса Гузеева. Фото: кадр из фильма.

Кинокомпания Central Partnership разместила на своем Youtube-канале первый трейлер комедии Аскара Узабаева “Теща” с Гариком Харламовым и Ларисой Гузеевой в главных ролях.

По сюжету фильма, в ходе застолья разгорается конфликт между властной тещей (Гузеевой) и непутевым зятем (Харламовым), ставящий семью на грань развода.

Гузеева отметила, что, несмотря на относительно простую идею, ей захотелось сняться в этом кино из-за того, что персонаж тещи раскрыт по-новому, хоть и содержит все устоявшиеся шаблоны.

“Создавая ее образ в кадре, я полностью доверилась режиссеру, который в начале съемок сказал мне: "Я не дам тебе плохо сыграть!". Я поверила и пошла с ним”, — поделилась Гузеева.

В свою очередь Харламов рассказал, что съемочный процесс прошел крайне весело и позитивно и все размолвки на сцене разрешались с юмором.