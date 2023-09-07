Юрист Анцелиович: российские паралимпийцы могут оспорить пожизненное отстранение

Решение об отстранении, если его примут, паралимпийцы смогут обжаловать Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Любое решение Международного паралимпийского комитета, в том числе, о пожизненном отстранении российских спортсменов, в случае, если оно будет принято, возможно оспорить. Об этом сообщила «Газете.ru» спортивный юрист Анна Анцелиович.

- Все решения, особенно такие важные, подлежат оспариванию. Это предусмотрено конституцией IPC, - сообщила юрист.

Ранее президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал о том, что Международный паралимпийский комитет (IPC) готовится навсегда приостановить членство России в организации, сообщил RT. На генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета также рассмотрят вопрос об участии российских спортсменов на Паралимпиаде в Париже.

По данным «Известий», осенью 2022 года генассамблея МПК временно исключила Россию и лишила всех прав за исключением обязанности платить членский взнос. Однако в этом году апелляционный трибунал комитета удовлетворил апелляцию РФ и отменил свое решение. Благодаря этому российским спортсменам удалось завоевать рейтинги для участия в Паралимпиаде в Париже и подать заявку.