Обвиняемого в убийстве 16-летней девушки на Урале проверили на полиграфе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Велосипедист, который обвиняется в убийстве 16-летней девушки на Урале, был проверен на полиграфе. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Чтобы установить, имеет ли он какое-либо отношение к смерти школьницы, гражданин был проверен на полиграфе», - цитирует Горелых URAL.KP.RU.

Тело 16-летней девушки было обнаружено в лесополосе вечером 9 августа 2023 года в Каменске-Уральском. Школьница возвращалась домой с электрички, на которой приехала из Екатеринбурга. Перед смертью девушка оставила странное сообщение в своих соцсетях, где попросила ее не убивать и не насиловать, так как она хочет дойти до дома.

Позже по подозрению в убийстве школьницы задержали мужчину. Им оказался 34-летний Эдуард Голиков. 1 сентября 2023 года его арестовали на два месяца.