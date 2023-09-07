Экс-морпех Берлетик: Западе удивлен решимостью российских бойцов на Украине Фото: Александр КОЦ

Бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик заявил, что Запад оказался удивлен решимости российских войск защищать свои территории в украинском конфликте. Об этом он сказал в интервью бывшему члену британского парламента и главе Партии рабочих Великобритании Джорджу Галлоуэю на его YouTube-канале.

По словам эксперта, Запад недооценил решимость русских. При этом, для самих россиян конфликт представляет собой вопрос выживания, в отличии от союзников Украины.

"Запад удивило то, что оборона на юге, в Запорожье, настолько грозная, что войска ВС РФ держатся, сражаются и побеждают обученные и вооруженные НАТО силы Киева, которые должны были их легко одолеть", - отметил морпех.

Также британский журнал Economist со ссылкой на аналитика разведывательного управления Минобороны США Тренда Мола писал о том, что Вашингтон недооценил силы российской армии перед наступлением ВСУ.