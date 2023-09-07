Спать, есть и заручиться поддержкой: психотерапевт дала советы худеющим

Чтобы похудеть, диету рекомендуют сочетать с хорошим настроением Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Одной только диеты или бесконечных занятий спортом недостаточно, чтобы снизить вес. Для долгосрочного результата также необходимо наладить режим сна и уменьшить стресс, об этом заявила РИАМО врач-психотерапевт, психогенетик Наталья Уханова.

- Правильный режим сна, по 7-9 часов, даст возможность лучше справляться со стрессами, снижать аппетит и вес за счет здорового гормонального фона, - пояснила Уханова.

Также важно не изнурять себя голодом, а вовремя питаться.

- Не стоит устраивать из приема пищи «успокоительное», - подчеркнула специалист, добавив, что не лишними будут положительные эмоции и поддержка близких.

Ранее RT сообщил, что, гипотиреоз может приводить к увеличению веса вследствие снижения активности щитовидной железы и замедления метаболизма. Похудеть может быть сложно и из-за нарушения микробного баланса в кишечнике — дисбактериоза. Отходы в кишечнике перерабатываются патогенной флорой несколько раз, в результате чего повышается общая калорийность съеденного.

По данным «Известий», авокадо, растительные нерафинированные масла и орехи помогут снизить вес. Так, авокадо помогает выводить из организма токсины, а также снижает уровень холестерина в крови. Кроме того, он помогает организму в борьбе с раковыми клетками.