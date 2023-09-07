Глава «Молдовагаза» Чебан выразил недоумение из-за оценки долга «Газпрому» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил, что у него вызывают недоумение результаты аудита долга перед «Газпромом».

«Предварительно, вызывает недоумение публично озвученная цифра в 8,6 млн долларов США», - написал Чебан в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что только совокупная сумма долга компаний «Термоэлектрика» и «ТЭЦ-Норд» перед «Молдовагазом» за поставки газа составляет 46 млн долларов. По его словам, в доказательства этому есть все необходимые документы.

«Подробное письменное мнение АО «Молдовагаз» по внешнему аудиту долга перед ПАО «Газпром» будет представлено позже», - отметил глава правления компании.

Ранее Молдавия наняла международных аудиторов, чтобы те представили отчет об отсутствии долга республики перед РФ.

Позже «Газпром» опубликовал официальный ответ на заявления властей Молдавии о том, что у республики якобы нет никаких долгов перед Россией за поставки газа. Корпорация не согласна с доводами молдавской стороны и пообещала отстаивать свои права всеми способами.