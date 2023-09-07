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НовостиЭкономика7 сентября 2023 13:22

Центробанк: международные резервы России за неделю выросли на 3 млрд долларов

По данным на 25 августа объем резервов составлял 580,5 миллиарда долларов
Роман ПОЛОСИКОВ
Центробанк: международные резервы России за неделю выросли на 3 млрд долларов

Центробанк: международные резервы России за неделю выросли на 3 млрд долларов

Фото: Shutterstock

Международные резервы Российской Федерации за неделю выросли на три миллиарда долларов. По данным на первое сентября 2023 года резервы составляют 583,5 миллиарда долларов. Об этом рассказали в Банке России.

В регуляторе напомнили, что ранее 25 августа объем международных резервов составлял 580,5 миллиарда.

Напомним, что первого сентября Центробанк связал рост международных резервов России на 0,2 процента с повышением цен на золото. Именно это стало основной причиной роста после отрицательной переоценки и операций, которые проходили в рамках бюджетного правила.