США ввели санкции против 11 граждан России за действия в киберсфере Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении 11 граждан России за их действия, которые связаны с киберсферой. Об этом в четверг, 7 сентября, проинформировал офис по контролю за иностранными активами Минфина страны.

По каким конкретно причинам были введены санкции, не уточняется.

Всего в списке 11 имен и фамилий. Также указаны места рождения россиян, а у некоторых – псевдонимы и адреса электронной почты.

США в марте 2023 года расширили санкционные списки, включив в них еще шесть человек с российским гражданством. Под ограничениями оказались чиновники, судьи и сотрудники Следственного комитета РФ.

В июле 2023 года Европейский союз увеличил санкционный список в отношении Российской Федерации. Под новые санкции попали пять российских организаций, а также 12 физических лиц. Так, в списке оказались глава ФСИН Аркадий Гостев, начальник ГУВД Москвы Олег Баранов, вице-мэр Москвы Наталья Сергунина и руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.