В Самарской области состоялся запуск завода по производству масла Фото: пресс-служба Правительства СО

В Особой экономической зоне Тольятти Самарской области заработал один из крупнейших в Европе заводов по производству масла. Старт работы первой его очереди дали глава региона Дмитрий Азаров и гендиректор предприятия Михаил Смирнов.

Завод построили за полтора года, а также дополнительно оснастили его высокопроизводительными мощностями по комплексной очистке и фасовке масел. Комбинат рассчитан на переработку 600 тысяч тонн масличных в год. В первый этап проекта инвестировали 15 миллиардов рублей, предприятие обеспечит более 700 рабочих мест. Площадка нового завода занимает территорию более 50 га. Губернатор осмотрел цеха и оценил организацию технологической цепочки производства.

Совсем скоро планируют начать строительство второй и третьей очереди, которые увеличат производительность комбината более чем в 2 раза. Завод решили построить на территории региона благодаря условиям, созданным для инвесторов.

- Самарская область в последние годы сделала настоящий рывок в своей инвестиционной привлекательности, что не раз отмечалось на федеральном уровне, отмечалось Президентом страны, - отметил губернатор. - Открытие этого масштабного производства еще раз подтверждает, что усилия были не зря.

При строительстве особое внимание уделили экологической безопасности. На заводе организовали строительство экологических объектов, в числе которых: блок очистки технической воды и сточных вод и теплоэлектроцентралей, которые позволят применять технологии безотходного производства.